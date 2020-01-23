В Израиле озадачены решением Зеленского отдать свои места на форуме памяти Холокоста

Израильский мемориальный центр "Яд Вашем" заявил, что жест президента Украины Владимира Зеленского "озадачивает" и "вызывает недоумение". Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается, что со стороны центра приложили все усилия, чтобы дать возможность пережившим нацистский геноцид посетить международную церемонию, но мероприятие – не могло уместить всех.

"Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие тем, кто выжил, обратившимся к нам в последние дни. Поэтому его решение вызывает недоумение, и очень жаль видеть от него такой шаг на мероприятии под названием "Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом", - заявили в центре "Яд Вашем".

Ранее там также сообщали, что Всемирный форум памяти Холокоста – это скорее "не публичная церемония, а собрание лидеров".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и украинские делегаты решили отказаться от своих мест на международном форуме памяти Холокосту в Израиле, чтобы вместо них там присутствовали люди, пережившие нацистский геноцид евреев. Четверо министров правительства Израиля также передали свои места.

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