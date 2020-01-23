В Израиле озадачены решением Зеленского отдать свои места на форуме памяти Холокоста

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Израильский
мемориальный центр "Яд Вашем" заявил, что жест президента Украины Владимира
Зеленского "озадачивает" и "вызывает недоумение". Об этом пишет The Times of
Israel.
Сообщается, что
со стороны центра приложили все усилия, чтобы дать возможность пережившим
нацистский геноцид посетить международную церемонию, но мероприятие – не могло
уместить всех.
"Президенту
объяснили, что мы дали согласие на присутствие тем, кто выжил, обратившимся к
нам в последние дни. Поэтому его решение вызывает недоумение, и очень жаль
видеть от него такой шаг на мероприятии под названием "Помни о Холокосте для
борьбы с антисемитизмом", - заявили в центре "Яд Вашем".
Ранее там также
сообщали, что Всемирный форум памяти Холокоста – это скорее "не публичная
церемония, а собрание лидеров".
Напомним, президент
Украины Владимир Зеленский и украинские делегаты решили отказаться от своих мест на международном форуме памяти Холокосту в Израиле, чтобы вместо них там
присутствовали люди, пережившие нацистский геноцид евреев. Четверо министров
правительства Израиля также передали свои места.
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