Зеленский летит с рабочим визитом в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша. Известно, что во время поездки глава государства примет участие в ряде мероприятий. Об этом говорится на официальной странице пресс-службы Офиса Президента в соцсети Facebook.

В сообщении говорится, что Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в городе Освенцим в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Кроме того, президент Украины планирует встретиться с Президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на границе с Польшей зажгли шины из-за больших очередей на таможне. Фото и видео происшествия опубликовали в соцсети. Пользователи сети пишут, что протесты возникли из-за огромных очередей в пункте пропуска "Краковец", а в Гостаможслужбе говорят - провокации перешли в нарушения общественного порядка.





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