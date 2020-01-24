На границе с Польшей зажгли шины из-за больших очередей на таможне: подробности конфликта

На границе с Польшей вчера произошли протесты из-за долгого времени прохождения таможенного контроля. Фото и видео происшествия опубликовали в соцсети.

Так, депутат Львовского городского совета написал на своей странице в Facebook, что вечером 23 января в пропускном пункте "Краковец" люди устроили акцию протеста и подожгли шины. Сообщается, что некоторые граждане стол в очереди на въезд в Украину около 5 часов из-за того, что таможенники углубленно проверяли перевозчиков товаров.





В сообществе "Антикоррупционный мониторинг Львовщины" заявили, что "люди бастуют против преступных действий таможенников и требуют восстановить нормированный режим работы". По их информации, некоторые граждане в очередях находятся уже 10 часов.

Как сообщили "Комментариям" в Государственной пограничной службе Украины, конфликтные ситуации происходили в зоне таможенного контроля, пограничный контроль осуществлялся без остановок. На странице Галицкой таможни Гостаможслужбы в Facebook сообщили, что граждане "пытаются прорваться в Украину с товаром без "растаможки"" и "провокации перешли в нарушение общественного порядка".

"Позиция Галицкой таможни в этой ситуации проста и поняла: нужно забыть о бизнесе на контрабанде и осуществлять растаможку товаров с соблюдением требований таможенного законодательства. Прошли сутки, но ни одно авто с контрабандным товаром не покинуло пункт пропуска. Правовую оценку действиям поджигателей должны дать правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" писали, что российские политики пытались "прорваться" в Украину, но таможня "не дала добро".

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