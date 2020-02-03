Зеленский анонсировал новый обмен пленными

Президент Владимир Зеленский заявил, что дата следующего масштабного обмена пленными станет известна в ближайшее время. Об этом он сказал по время пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, передает "РБК-Украина".



"Сейчас у нас продолжает обмен в двух направлениях - это дискуссии в формате трехсторонней контактной группы в Минске и обмен наших пленных, которые находятся за решеткой или в подвалах на оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали его, список будет обсуждаться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будет дата освобождения первой части наших пленных", - сказал глава государства.



По словам Зеленского, сейчас с представителями России обсуждается освобождение политзаключенных в аннексированном Крыму.



"Второй трек - это разговор с российской стороной об обмене наших пленных в Крыму или на территории Российской Федерации. Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Большинство из списка, которое удерживается в России, действительно, крымские татары", - добавил Зеленский.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее представитель террористической "ДНР" Дарья Морозова исключила обмен пленными в формате "всех на всех" до окончания вооруженного конфликта.

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