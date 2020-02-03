Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 03.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский анонсировал новый обмен пленными
НОВОСТИ Все новости

Зеленский анонсировал новый обмен пленными

Украина ведет работу по освобождению политзаключенных, которые удерживаются в Крыму

сегодня, 18:21
Автор:

• Мария Чиренко

Зеленский анонсировал новый обмен пленными

Президент Владимир Зеленский заявил, что дата следующего масштабного обмена пленными станет известна в ближайшее время. Об этом он сказал по время пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, передает "РБК-Украина".

"Сейчас у нас продолжает обмен в двух направлениях - это дискуссии в формате трехсторонней контактной группы в Минске и обмен наших пленных, которые находятся за решеткой или в подвалах на оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали его, список будет обсуждаться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будет дата освобождения первой части наших пленных", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, сейчас с представителями России обсуждается освобождение политзаключенных в аннексированном Крыму.

"Второй трек - это разговор с российской стороной об обмене наших пленных в Крыму или на территории Российской Федерации. Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Большинство из списка, которое удерживается в России, действительно, крымские татары", - добавил Зеленский.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее представитель террористической "ДНР" Дарья Морозова исключила обмен пленными в формате "всех на всех" до окончания вооруженного конфликта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-obmene-plennymi-spisok-bolshoy-1580743605.htmlзеленский
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...