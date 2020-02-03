Боевики «ДНР» исключили обмен пленными «всех на всех»

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В террористической "ДНР" исключили обмен пленными в формате "всех на всех", который предусмотрен Минскими соглашениями. Об этом заявила так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передает "Интерфакс-Россия".
"Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - заявила Морозова.
При этом, по ее словам, обмены пленными между Украиной и террористами будут продолжаться.
"У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - добавила Морозова.
Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан.
В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении пленных, список которых был согласован на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.
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