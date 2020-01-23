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Два трека: Зеленский рассказал о новых переговорах про обмен пленными

Обсуждается обмен политзаключенными, которые сидят в тюрьмах РФ и Крыма

23 января 2020, 13:45
Автор:

• Мария Чиренко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении пленных, список которых был согласован на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями", - сказал он. 

Он также добавил, что "отдельным треком" является согласование с Россией списков по обмену крымских татар и украинцев, которые незаконно находятся в тюрьмах на территории РФ и аннексированного Крыма.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря 2019 года состоялся обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человека, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан.

В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/mi-provodimo-peregovori-shodo-zvilnennya-ukrayinciv-yaki-per-59421
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