Зеленский не собирается распускать Раду

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" объяснил, почему не будет распускать Раду, пишет "Украинская правда".

Сегодня на заседании фракции глава государства успокаивал "Слуг народа" относительно законопроекта касающегося сокращения депутатов с 450 до 300.

Гарант заверил, что сокращение депутатов инициируется не под досрочные парламентские выборы.

Зеленский сказал, что не собирается распускать Раду потому, что не видит в этом никакого смысла потому, что в следующем парламенте "Слуги народа" уже не смогут самостоятельно сформировать большинство.

Как сообщало издание "Комментарии", 4 февраля Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, которые предусматривают сокращение количества депутатов парламента до 300, кроме того планируется закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему.

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что идея сокращения количества депутатов похоронена в этом парламенте. Включение в пакет изменений закрепления пропорциональных выборов также послужило для многих депутатов, в первую очередь крепких мажоритарщиков, аргументом против такой реформы.

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