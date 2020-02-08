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Зеленский попадет на аудиенцию к Папе римскому

Зеленский также проведет встречи с другими руководителями Ватикана

сегодня, 12:13
Автор:

• Мария Чиренко

Зеленский попадет на аудиенцию к Папе римскому

Президент Владимир Зеленский начал официальный визит в Ватикан, где проведет встречу с Папой римским Франциском, передает пресс-служба Офиса президента.

"Начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан. В рамках визита предусмотрена аудиенция Главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - сказано в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский встретится с Госсекретарем Святого Престола Пьетро Паролином, а также Секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером.

Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский 7 февраля находился с официальным визитом в Италии, где провел встречи с премьер-министром страны Джузеппе Конте и президентом Серджио Матареллой.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - сказал Зеленский на встрече с Матареллой.

В ходе встречи с Конте президент Украины поднимал вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, закрытия офисов террористических "ДНР" и "ЛНР" в некоторых городах Италии, а также осуждения ветерана АТО, экс-бойца Национальной гвардии Виталия Маркива за убийство итальянского журналиста на Донбассе. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/rozpochavsya-oficijnij-vizit-prezidenta-do-vatikanu-59685
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