Зеленский подписал закон, позволяющий строить пандусы без документов о праве собственности

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Президент Украины Владимир
Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других
маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности. Об этом
сообщила пресс-служба Офиса президента.
Речь идет о Законе "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно усиления
защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при
осуществлении градостроительной деятельности" № 473-IX. Документ был одобрен
парламентом 16 января.
Сообщается, что закон определяет "маломобильные
группы населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам". В частности
согласовывается ряд конкретных мероприятий по градостроительной деятельности, которые должны помочь
приспособить жилье и окружающую среду к потребностям лиц с инвалидностью и маломобильных
групп. К примеру, доступ для таких людей к подъездам, квартирам в жилых
домах теперь можно обустраивать при отсутствии документа, удостоверяющего
право собственности или пользования земельным участком. То есть, оборудовать, к примеру, пандус без документов о праве собственности.
Ранее портал "Комментарии" писал,
что в Комитете избирателей Украины проанализировали, какие законопроекты предлагают на
рассмотрение Раде Тищенко, Бужанский, Беленюк, Брагар и другие так называемые "новые лица".
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