Зеленский подписал закон, позволяющий строить пандусы без документов о праве собственности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о Законе "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности" № 473-IX. Документ был одобрен парламентом 16 января.

Сообщается, что закон определяет "маломобильные группы населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам". В частности согласовывается ряд конкретных мероприятий по градостроительной деятельности, которые должны помочь приспособить жилье и окружающую среду к потребностям лиц с инвалидностью и маломобильных групп. К примеру, доступ для таких людей к подъездам, квартирам в жилых домах теперь можно обустраивать при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком. То есть, оборудовать, к примеру, пандус без документов о праве собственности.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Комитете избирателей Украины проанализировали, какие законопроекты предлагают на рассмотрение Раде Тищенко, Бужанский, Беленюк, Брагар и другие так называемые "новые лица".

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