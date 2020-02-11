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«В Верховной Раде, к сожалению, друзей немного», - Зеленский

Офис Президента опубликовал видеоролик об одном из рабочих дней президента Владимира Зеленского

сегодня, 12:18
Автор:

• Таисия Ерохина

«В Верховной Раде, к сожалению, друзей немного», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в парламенте "друзей немного". Об этом он сказал в видеоролике, который сегодня появился на официальной странице Офиса президента в Facebook.

"Я вас очень прошу, давайте все выполнять наши обещания нашим гражданам, потому что в Верховной Раде, к сожалению, друзей немного", - обратился Зеленский к "слугам народа".

По словам президента, его команда должна выполнить все обещанное своим избирателям.

"Вот все, что мы пообещали – закончить войну, государство в смартфоне, новый избирательный кодекс, новая налоговая система – мы должны все это сделать", - рассказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признался, сколько часов в сутки тратит на сон. На вопрос о том, сколько часов уходит на сон, Зеленский ответил следующее: "Шесть, максимум, часов". При этом, украинский гарант отметил, что ему нравится быть президентом, а именно – ценит ответственность.

"Для меня - это плюс. Я хочу помочь, если у тебя есть возможности. А президентство дает возможности, где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день. Так что мне это нравится", - рассказал глава государства.

Ранее "Комментарии" сообщили, что главу Офиса президента Андрея Богдана уволили, а его место занял советник Зеленского Андрей Ермак.


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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/?epa=SEARCH_BOX
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