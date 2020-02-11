Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 11.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент «Время лечит»: Зеленский рассказал о возможной дружбе с Россией
НОВОСТИ Все новости

«Время лечит»: Зеленский рассказал о возможной дружбе с Россией

Зеленский убежден, что восстановление отношений с Россией является вопросом поколений

сегодня, 16:34
Автор:

• Мария Чиренко

«Время лечит»: Зеленский рассказал о возможной дружбе с Россией

Президент Владимир Зеленский сказал, что не знает, через сколько лет отношения между Украиной и Россией вернутся на довоенный уровень. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное, время лечит раны", - сказал глав государства.

По словам Зеленского, Россия сама может решить вопрос восстановления нормальных отношений с Украиной.

"Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", - объяснил президент.

Зеленский убежден, что отношения между украинцами и русскими могут быть прагматичными при условии, если не будет войны.

"То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, о'кей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю", - добавил президент.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее в России Владимира Зеленского обвинили в национализме.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/640553.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...