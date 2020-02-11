«Время лечит»: Зеленский рассказал о возможной дружбе с Россией

Президент Владимир Зеленский сказал, что не знает, через сколько лет отношения между Украиной и Россией вернутся на довоенный уровень. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".



"Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное, время лечит раны", - сказал глав государства.



По словам Зеленского, Россия сама может решить вопрос восстановления нормальных отношений с Украиной.



"Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", - объяснил президент.



Зеленский убежден, что отношения между украинцами и русскими могут быть прагматичными при условии, если не будет войны.



"То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, о'кей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю", - добавил президент.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее в России Владимира Зеленского обвинили в национализме.



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