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В России Зеленского обвинили в национализме

Российский историк Сергей Нарышкин возмущен словами украинского президента об освобождении Освенцима бойцами Львовской дивизии

сегодня, 13:32
Автор:

• Екатерина Белоброва

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что  президент Украины Владимир Зеленский продолжает погружаться в идеи украинского национализма, повторяя ошибки предыдущей украинской власти. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Так, во время своей пресс-конференции Нарышкин прокомментировал недавнюю встречу Зеленского с бывшими узниками концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше и там указал, что освободителями стали бойцы Львовской дивизии.

"Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии", - отметил Нарышкин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская вертикаль власти возмущена заявлением украинского гаранта тем, что он обвинил Советский Союз наравне с Третьим Рейхом в возникновении Второй Мировой войны.


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Источник: https://tass.ru/politika/7621843?fbclid=IwAR3SzRh-y9k2FBIRkY1sJv-PdmblCMx4ajG7VRnMkvEFtTHMBBRP3fJgWww
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