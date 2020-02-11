Зеленский против блогеров: "Они запачкали профессию журналиста"

Глава государства Владимир Зеленский нелестно отозвался о блогерах, которые, считая себя журналистами, сеют раздор и хаос в информационном пространстве и головах обывателей. В этом президент признался во время интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский признался, что перестал читать Телеграм-каналы из-за многочисленных грамматических ошибках в каждом предложении, а также спорной, неконструктивной информации, которую они содержат.

"Во-первых, я не могу читать что-либо, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю. Во-вторых, там какой-то хаос в целом, люди придумывают, пишут о каких-то наших встречах, некий "сюр". Этот хаос влияет на информационное поле, порождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции", - рассказал украинский гарант.

Президент подчеркнул, что уважает профессиональную журналистику, но она теряет доверие именно из-за таких сумбурных блогеров.

"Честная журналистика - это кайф. Журналистика несет в себе уважение, журналистика - это сильная альтернативная власть, это такой отдельный склад мышления людей. Я всегда относился к этому с уважением. И мне, при всем уважении к некоторым блоггеров, кажется, что разные люди, которые сегодня берут телефон и становятся "журналистами", в целом испачкали эту профессию. Это мое видение", - заключил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что готов отстаивать свободу слова в Украине и поддерживать ее на высоком уровне.

"Однако все согласятся, что не все люди, которые берут ручку, а сегодня это - ведут блог, влоги или Телеграмм канал - журналисты. И я могу провести параллель: если бы в хирургии каждый, кто взялся за скальпель, имел бы право оперировать, было бы очень много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть труднее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию", - убежден украинский лидер.

Владимир Зеленский указал, что любая профессия теряет в обществе вес, когда в нее приходят непрофессионалы, а в журналистике таких непрофессионалов с каждым годом все больше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что думает Владимир Зеленский о регулярных "зашкварах" народных депутатов из "Слуги народа".

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