Зеленский едет в Германию на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 801,50
ETH/USD
222,70
LTC/USD
74,28
USD/UAH
24,58
EUR/UAH
26,83
RUB/UAH
0,39
Президент Украины Владимир Зеленский будет пребывать 14-15 февраля в Федеративной Республике Германия, информирует в официальном Telegram-канале
Офис президента.
Так, украинский лидер планирует посетить 56-ю Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Отмечается, что глава Украины будет
выступать во время отдельной сессии, которая посвящена нашему государству. Кроме того,
планируется несколько двусторонних встреч с руководителями других стран.
Напомним, в Киев едут сенаторы США на
встречу с Зеленским, чтобы усилить поддержку с украинским лидером и
подчеркнуть, что Украина является важным стратегическим партнером для США. Визит планируют
делегаты Сената США Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо, которые входят в
состав подкомитета по международным отношениям в Европе и региональной безопасности.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что
глава государства Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Политики обсудили финансовое сотрудничество между странами, а
также вопросы, касающиеся войны на Донбассе. Зеленский отметил, что Кабинет
министров работает над упрощением экономических и бизнес-процессов, а также выразил
надежду, что итальянские инвесторы примут участие в украинской приватизации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости