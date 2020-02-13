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Зеленский едет в Германию на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности

На конференции президент Владимир Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине

сегодня, 10:56
Автор:

• Таисия Ерохина

Зеленский едет в Германию на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский будет пребывать 14-15 февраля в Федеративной Республике Германия, информирует в официальном Telegram-канале Офис президента.

Так, украинский лидер планирует посетить 56-ю Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Отмечается, что глава Украины будет выступать во время отдельной сессии, которая посвящена нашему государству. Кроме того, планируется несколько двусторонних встреч с руководителями других стран.

Напомним, в Киев едут сенаторы США на встречу с Зеленским, чтобы усилить поддержку с украинским лидером и подчеркнуть, что Украина является важным стратегическим партнером для США. Визит планируют делегаты Сената США Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо, которые входят в состав подкомитета по международным отношениям в Европе и региональной безопасности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава государства Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Политики обсудили финансовое сотрудничество между странами, а также вопросы, касающиеся войны на Донбассе. Зеленский отметил, что Кабинет министров работает над упрощением экономических и бизнес-процессов, а также выразил надежду, что итальянские инвесторы примут участие в украинской приватизации.


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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]_UA
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