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В Украину едут сенаторы США на встречу с Зеленским

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сенаторы США хотят усилить поддержку

сегодня, 09:58
Автор:

• Таисия Ерохина

В Украину едут сенаторы США на встречу с Зеленским

В Киев приедут сенаторы США Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо – члены подкомитета Сената США по международным отношениям в Европе и региональной безопасности. Как сообщается на официальном сайте сенатора Мерфи, делегаты встретятся в пятницу с президентом Владимиром Зеленским.

"Отношения США и Украины сейчас важны как никогда. Будущее Украины важно для Соединенных Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает, что мы рассматриваем ее как стратегического союзника", - говорится в сообщении.

Поэтому двухпартийная делегация прибудет в Украину, чтобы "усилить поддержку" с украинским лидером.

Напомним, недавно Зеленский пребывал на аудиенции у Папы Римского.

Ранее издание "Комментарии" информировало, что военные США и Украины проведут 4-дневный наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Полет реализуют в рамках международного Договора по открытому небу на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома "Кубинка". Отметим, что на борту будут находиться и российские специалисты – они проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применение аппаратуры наблюдения, предусмотренной договором.


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Источник: https://www.murphy.senate.gov/newsroom/press-releases/murphy-johnson-barrasso-to-meet-with-president-zelensky
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