В Украину едут сенаторы США на встречу с Зеленским

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В
Киев приедут сенаторы США Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо – члены
подкомитета Сената США по международным отношениям в Европе и региональной
безопасности. Как сообщается на официальном сайте сенатора Мерфи, делегаты
встретятся в пятницу с президентом Владимиром Зеленским.
"Отношения
США и Украины сейчас важны как никогда. Будущее Украины важно для Соединенных
Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает, что мы рассматриваем ее как
стратегического союзника", - говорится в сообщении.
Поэтому
двухпартийная делегация прибудет в Украину, чтобы "усилить поддержку" с украинским
лидером.
Напомним,
недавно Зеленский пребывал на аудиенции у Папы Римского.
Ранее
издание "Комментарии" информировало, что военные США и Украины проведут 4-дневный
наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Полет реализуют в
рамках международного Договора по открытому небу на румынском самолете
наблюдения Ан-30 с аэродрома "Кубинка". Отметим, что на борту будут
находиться и российские специалисты – они проконтролируют соблюдение
согласованных параметров полета и применение аппаратуры наблюдения,
предусмотренной договором.
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