США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией

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Военные США и
Украины проведут наблюдательный полет над территорией Российской Федерации,
передает ТАСС.
Совместная миссия США и Украины с 10 по 14 февраля будет наблюдать с неба за РФ, заявляет начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности России Сергей Рыжков. Полет реализуют в рамках международного Договора по открытому небу на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома "Кубинка". Отметим, что на борту будут находиться и российские специалисты – они проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применение аппаратуры наблюдения, предусмотренной договором.
Добавим, что
данный самолет не предназначен для использования оружие, а на его борту
установлены специальные аэрофотоаппараты, прошедшие международное
освидетельствование.
Уточняется,
что Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинках между 23
странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. С
2001 года к соглашению подключилась РФ, сейчас документ ратифицировали более 30
государств.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что Россия хочет обменяться с Украиной послами.
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