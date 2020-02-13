Зеленский хочет построить город-убежище для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых - более 500 семей крымских татар. Об этом передает пресс-служба Офиса главы государства по регламенту встречи Зеленского с его представителем в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой.

"Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль", - указал украинский гарант.

Зеленский добавил, что для него очень важно получать информацию с оккупированного полуострова непосредственно со слов людей, которые по разным причинам вынуждены там оставаться.

Также глава государства обозначил, что на КПВВ "Чонгар" на границе с полуостровом под контролем агрессора будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения пункта.

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - воодушевленно заявил Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал спорное заявление в отношении возможности возобновить водоснабжение в Крыму, что вызвало массу негатива в сети и даже обвинений в сдаче госинтересов.

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