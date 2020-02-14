Отдых Зеленского в Омане: Офис президента подает в суд на журналистов

Офис президента потребовал от журналистов программы "Схемы" опровергнуть информацию о встрече Владимира Зеленского в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым. Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениям из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы" Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением", - говорится в заявлении.



В ОП подчеркнули, что ждут от журналистов программы "Схемы" опровержения информации о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане.



"Офис президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся к суд с иском, в каком будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, не соответствующей действительности", - говорится в заявлении.





Как сообщало издание "Комментарии", 13 января в программе “Схемы” журналисты "Радио Свобода" рассказали о том, что президент Украины Владимир Зеленский улетел из Омана на том же самолете, на котором туда прилетел бывший директор ФСБ, секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Представители СМИ не исключили, что у них была встреча.



Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опровергла встречу Зеленского с Патрушевым. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию враньем.

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