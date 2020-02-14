Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 14.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Отдых Зеленского в Омане: Офис президента подает в суд на журналистов
НОВОСТИ Все новости

Отдых Зеленского в Омане: Офис президента подает в суд на журналистов

В Офисе президента также раскритиковали телеканал «UA: Первый» из-за трансляции последнего выпуска программы «Схемы»

сегодня, 15:04
Автор:

• Мария Чиренко

Отдых Зеленского в Омане: Офис президента подает в суд на журналистов

Офис президента потребовал от журналистов программы "Схемы" опровергнуть информацию о встрече Владимира Зеленского в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым. Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениям из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы" Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением", - говорится в заявлении.

В ОП подчеркнули, что ждут от журналистов программы "Схемы" опровержения информации о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане.

"Офис президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся к суд с иском, в каком будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, не соответствующей действительности", - говорится в заявлении.

picture

Как сообщало издание "Комментарии", 13 января в программе “Схемы” журналисты "Радио Свобода" рассказали о том, что президент Украины Владимир Зеленский улетел из Омана на том же самолете, на котором туда прилетел бывший директор ФСБ, секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Представители СМИ не исключили, что у них была встреча.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель опровергла встречу Зеленского с Патрушевым. Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию враньем.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...