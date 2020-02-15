Зеленский рассказал о Трампе и мечтах про «Оскар»

Президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что когда-то мечтал прославится в США, сообщает "Укринформ".



"В прошлой жизни, в моей предыдущей профессии, когда был продюсером, сценаристом или актером, я мечтал получить "Оскар". Я хотел быть очень популярным в США. А теперь я очень популярен в США. Но я этого не хотел, такой популярности я не хотел", - посетовал украинский лидер.



Кроме того, Зеленский также отметил, что готов снова поговорить со своим американским коллегой, если это будет нужно для страны. Он добавил, что между Украиной и США сложились хорошие отношения и выразил благодарность за помощь.



Как сообщает сайт "Комментарии", в сентябре 2019 года была обнародована стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским. Во время телефонного общения, Трамп выставил четкие условия украинскому коллеге начать уголовное преследование сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, который является главным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Глава Белого Дома неоднократно отрицал, что оказывал давление на государство, зависимое от его внешней политики, но однопартийцы Байдена в Конгрессе США все же смогли довести дело до открытия дела об импичменте. Однако Сенат не поддержал отстранение Трампа в рамках импичмента.



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