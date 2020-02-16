Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 16.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент "Задержание рыбаков в Азовском море": у Зеленского обещают отслеживать следствие в РФ
НОВОСТИ Все новости

"Задержание рыбаков в Азовском море": у Зеленского обещают отслеживать следствие в РФ

Представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию с задержанием украинских граждан на Азовском море

сегодня, 09:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Задержание рыбаков в Азовском море": у Зеленского обещают отслеживать следствие в РФ

Представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию по задержанию сотрудниками Федеральной службы безопасности России украинских граждан, рыбачивших в Азовском море. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу представительства.

В ведомстве проверяют все факты по поводу задержания граждан Украины. Также настаивают на необходимости определения позиции относительно статуса Азовского моря.

"Представительство отслеживает ситуацию с задержанием граждан Украины Российской Федерацией на Азовском море. Компетентными органами проводится проверка фактов по этой ситуации. В то же время представительство подчеркивает необходимость определения позиции относительно правового статуса Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали четверых украинских рыбаков в Азовском море.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/prezidenta-zayavili-otslezhivayut-situatsiyu-1581809492.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...