"Задержание рыбаков в Азовском море": у Зеленского обещают отслеживать следствие в РФ

Представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию по задержанию сотрудниками Федеральной службы безопасности России украинских граждан, рыбачивших в Азовском море. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу представительства.



В ведомстве проверяют все факты по поводу задержания граждан Украины. Также настаивают на необходимости определения позиции относительно статуса Азовского моря.

"Представительство отслеживает ситуацию с задержанием граждан Украины Российской Федерацией на Азовском море. Компетентными органами проводится проверка фактов по этой ситуации. В то же время представительство подчеркивает необходимость определения позиции относительно правового статуса Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали четверых украинских рыбаков в Азовском море.





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