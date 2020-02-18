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Затраты на президентскую автобазу уменьшились в 1,5 раза

Президентский автопарк в 2019 и 2020 годах новым транспортом не пополнялся

сегодня, 15:34 154
Автор:

• Таисия Ерохина

Затраты на президентскую автобазу уменьшились в 1,5 раза

Расходы на президентский автомобильный парк уменьшились, передает "Корреспондент".

Так, по данным Госуправления делами и Автобазы ГУД, в 2019 году расходы составили 160 млн грн. Такая сумма вышла меньшей в 1,5 раза, чем в предыдущем году. Подчеркивается, что новый транспорт для президента и его команды не закупали, как в этом, так и в прошлом году. Всего же автобаза Госуправления делами насчитает 232 легковых и грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов, а также средств специального назначения. В частнос, в автопарке есть Range Rover (2005 года выпуска), BMW (2004), Toyota (1999-2018), Mercedes-Benz (1995-2018), Ford (1997-2014), Volkswagen (2001-2013), Skoda (2007-2010), Renault (2006-2011), Opel (1997-2002), Богдан (2003), ГАЗ (1987-2002), ЗИЛ (1987-1996) и КамАЗ (1992).

Транспорт эксплуатируют для перемещения главы страны Владимира Зеленского и Офиса президента, сотрудников Госуправления делами, а также используют для обслуживания иностранных делегатов и во время официальных мероприятий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты засняли на видео как нардепы возле здания Рады повально не соблюдают правила дорожного движения. При этом, некоторые нардепы попали на камеру, когда перебегали дорогу на красный свет светофора.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4195093-raskhody-na-avtopark-prezydenta-sokratylys-v-15-raza
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