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Видеофакт: нардепы массово нарушают ПДД возле Рады

Активисты засняли на видео, как нардепы возле Рады нарушают правила дорожного движения

сегодня, 10:21 286
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: нардепы массово нарушают ПДД возле Рады

Возле здания Верховной Рады народные депутаты ленятся соблюдать правила дорожного движения и останавливаются, кому где вздумается. Кроме того, некоторые из парламентариев перебегают дорогу на красный свет светофора. Видео таких нарушений появилось на Youtube-канале общественной организации "Останови лося".

Так, на кадры активистов попали представители разных политсил: и "ОПЗЖ", и "Слуги народа", и "Батькищины", и "Евросолидарности". Наибольшее число нарушений ПДД связано с некорректной остановкой авто. Вместо того, чтобы припарковать машину по правилам и высадить нардепа в положенном месте, водители останавливаются поближе к зданию Рады, на регулируемом перекрестке. При этом, не обращают внимание на знаки. Многие парламентарии, заметив "слежку", пообещали больше не нарушать. А вот некоторые заявили, мол, с меня не спрашивайте, "я же не водитель". Нескольким водителям, которые остановились в неправильной зоне, полиция выписала штрафы.

Еще активисты засняли, как нардепы Давид Арахамия и Наталья Королевская перебегают дорогу на "красный". Арахамия извинился, но оправдал поступок тем, что очень спешит. Правда, при детях, говорит, что не нарушает, чтобы не давать плохой пример.


Ранее "Комментарии" опубликовали видео, где нардеп Жан Беленюк проводит экскурсию по депутатской столовой в Раде. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k_M3_V4GRjQ
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