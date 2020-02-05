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Видеофакт: нардеп Беленюк показал депутатскую столовую и цены блюд

Нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк заснял широкий ассортимент депутатского меню и «комнатку» для избранных

сегодня, 12:27
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: нардеп Беленюк показал депутатскую столовую и цены блюд

Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, в каких условиях и по каким ценам питаются народные депутаты Украины. Парламентарий опубликовал видео из депутатской столовой на своем канале в YouTube.


Так, согласно прайсу, салаты стоят от 24 до 129 грн за порции 100-200 г, холодец – 39 грн, язык заливной – 51 грн, бутерброд с лососевой икрой – 56 грн, а 100 г семги – 174 грн. Первые блюда обойдутся примерно в 45 грн, а вторые – от 7 грн за куриное яйцо, 35 грн за омлет до 145-185 грн за рыбные блюда. Кроме того, в депутатском общепите большой мясной ассортимент – котлеты, бифштексы, голубцы, биточки. Менее разнообразный выбор десертов, но зато всегда можно купить уже готовые лакомства, к примеру, шоколадные батончики, или же фрукты. Продается также чай и кофе, алкоголя в меню на видео – не было.

"Каждый день ассортимент меняется", - отметил нардеп.

На видео можно заметить, что большинство парламентариев обедают в столовой по системе самообслуживания. Но есть в Раде и мини-ресторан: там депутатов обслужат официанты, но нужно оставить "чаевые". Беленюк признался, что сам в этой "комнатке" не питается.

Ранее "Комментарии" рассказали, что нардеп Рудык пришел в Раду с часами за 200 тысяч гривен.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=59ziHMDTW98
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