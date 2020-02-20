Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 20.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский назвал роль Небесной Сотни для современных украинцев
НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал роль Небесной Сотни для современных украинцев

Президент встретился с родственниками погибших на Майдане в 2014 году

сегодня, 17:49
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский назвал роль Небесной Сотни для современных украинцев

Сегодня,  в шестую годовщину памятных событий на Майдане во время Революции Достоинства, президент Владимир Зеленский провел встречу с родственниками погибших героев Небесной Сотни и пообещал довести до конца расследования по их убийству. Об этом передает пресс-служба Офиса главы государства.

Так, украинский гарант заявил, что, несмотря на неспособность предыдущей власти "по горячим следам" расследовать расстрелы на Майдане, нынешнее руководство страны и Генеральная прокуратура делают все возможное, чтобы восстановить все детали и эпизоды тех трагических событий.

"Знайте, что для меня лично - это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование", - подчеркнул Зеленский и пообещал не только оказывать семьям погибшим поддержку, но и завершить это сложное дело.

Кроме того, украинский гарант оценил роль героев Небесной Сотни в судьбах современных украинцев, признав, что благодаря их жертве, внутренним и внешним врагам не удалось расколоть страну.

"Для меня герои Небесной Сотни - это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть", - заключил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно результатам опроса, украинцы поддерживают Революцию Достоинства и считают, что она поменяла страну к лучшему.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-zavershiti-rozsliduvannya-sprav-majdanu-nashe-golo-59909?fbclid=IwAR1mbk68T6vHAi54KhBLXba0MUqL5bONt1HgdVM6LqzjO7Barq3bEgSS_84
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...