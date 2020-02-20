Зеленский назвал роль Небесной Сотни для современных украинцев

Сегодня, в шестую годовщину памятных событий на Майдане во время Революции Достоинства, президент Владимир Зеленский провел встречу с родственниками погибших героев Небесной Сотни и пообещал довести до конца расследования по их убийству. Об этом передает пресс-служба Офиса главы государства.

Так, украинский гарант заявил, что, несмотря на неспособность предыдущей власти "по горячим следам" расследовать расстрелы на Майдане, нынешнее руководство страны и Генеральная прокуратура делают все возможное, чтобы восстановить все детали и эпизоды тех трагических событий.

"Знайте, что для меня лично - это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование", - подчеркнул Зеленский и пообещал не только оказывать семьям погибшим поддержку, но и завершить это сложное дело.

Кроме того, украинский гарант оценил роль героев Небесной Сотни в судьбах современных украинцев, признав, что благодаря их жертве, внутренним и внешним врагам не удалось расколоть страну.

"Для меня герои Небесной Сотни - это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть", - заключил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно результатам опроса, украинцы поддерживают Революцию Достоинства и считают, что она поменяла страну к лучшему.

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