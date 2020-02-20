Большинство украинцев гордится Революцией Достоинства, но новых майданов не хотят

Большинство граждан Украины называют Майдан 203-3014 годов Революцией Достоинства и не хотят возвращаться в страну, которая существовала до этих событий. Об этом сообщает социологическая группа центра Разумкова после проведения опроса среди совершеннолетних украинцев на всей территории государства, за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных регионов Донецкой и Луганской областей.

Так, согласно результатам, 45,5% называют Майдан Революцией достоинства, 23% - антигосударственным переворотом, 17,7% - вынужденной сменой власти, а 13,7% продолжают взвешивать все "за" и "против", а потому затрудняются ответить.

Подавляющее большинство респондентов, а именно 38%, не хотели бы вернуться в Украину до Майдана, 19,9% - скорей не хотели бы, чем хотели, 12,5% - скорей хотели бы вернуться, а 15,1% - точно хотят, чтоб страна оставалась той, что была до 2014 года.

Однако, в случае, если бы события Майдана происходили бы сейчас, то 39,1% опрошенных не стали бы принимать участия ни в идеях Майдана, ни в противостоянии ему на Антимайдана, 37,8% - поддержали бы Майдан, а 10,2% вышли бы на Антимайдан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" анализировал, как отразилась Революция Достоинства на стране спустя шесть лет.

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