Ванна иллюзий, "лайки" и календарь в подарок: о чем говорил Зеленский на внеочередном заседании Рады

Президент Украины выступил на внеочередном заседании Рады, где решалась судьба главы правительства Алексея Гончарука.

"Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет 3 главные вещи – это память, слух и зрение. То есть, когда власть забывает свои обещания, перестает слышать обычных людей и не видит необходимости в изменениях. Это не о нас", - заявил в начале выступления глава государства.

Среди достижений правительства гарант перечислил снижение инфляции, учетной ставки Нацбанка, борьбу с теневыми рынками, начало приватизации, выдачу кредитов малому и среднему бизнесу.

"Не воровать – мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно действительно очень много работать. Нужно делать. И мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки. Потому как в день, когда мы окунемся в теплую ванну иллюзий, утонет вся страна, - сказал Зеленский. - Мы постоянно слышим про экономический скачок, но есть впечатление, что экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле".

Так, президент напомнил, что за 2 месяца нового года невыполнение госбюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из них – это провал поступлений от таможни.

"Нам рассказывали о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой. И сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут, - заявил гарант. – Таможня должна собирать не лайки в "Фейсбуке", а средства в госказну".

Также президент отметил падение промышленности на 5%, которое продолжается в дальнейшем. Зеленский рассказал и о ситуации с коммунальными платежками. По его словам, "люди запутались из-за хаоса с коммунальными платежками", поэтому правительство провалило разъяснительную кампанию. Кроме того, президент указал на проблемы в работе правоохранительных органов и Минздрава. Так, Зеленский рассказал о "двух подарках" для правоохранителей: календарь - который покажет, что "на дворе уже весна", а также уголовный кодекс Украины - "должен стать вашей настольной книгой".

Однако Зеленскому не стыдно за правительство, оно, по его словам, сделало больше других. Хотя и считает это минусом предыдущего Кабмина.





Ранее "Комментарии" написали, что Гончарук покинул пост премьер-министра.

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