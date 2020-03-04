Зеленский и Порошенко пожали руки друг другу на заседании Верховной Рады

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Действующий президент
Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Петр Порошенко пожали
друг другу руки на внеочередном заседании Верховной Рады Украины в среду, 4
марта. Соответствующий видеоролик опубликовала Елена Скидан в Facebook.
Перед рукопожатием
Зеленский провел короткий диалог с Порошенко. А во время заседания Петр
Алексеевич рассмеялся над заявлением Владимира Александровича о том, что
президент не влияет на правоохранительные органы.
Также в этот день в
Верховной Раде произошел конфликт между Зеленским и народным депутатом от
фракции "Европейская солидарность" (партия Порошенко) Алексеем Гончаренко.
Елена Скидан,
выложившая видео, написала: "Крепкие мужские отношения: "Зе-приговор"
поручкался с неподсудным". В комментариях подписчица написала "надо было еще в
губы…", а другой комментатор высказался серьезнее: "Если ЗЕ не закроет ПО, то
все перестановки и назначения "до лампады".
Как сообщал портал "Комментарии",
Зеленский заверил, что шахтерам выплатят по 650 миллионов гривен до конца этой
недели.
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