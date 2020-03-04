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Главная Новости Политика президент Зеленский и Порошенко пожали руки друг другу на заседании Верховной Рады
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Зеленский и Порошенко пожали руки друг другу на заседании Верховной Рады

Но в этот момент смотрели в разные стороны.

сегодня, 22:00
Автор:

• Антон Варанов

Зеленский и Порошенко пожали руки друг другу на заседании Верховной Рады

Действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Петр Порошенко пожали друг другу руки на внеочередном заседании Верховной Рады Украины в среду, 4 марта. Соответствующий видеоролик опубликовала Елена Скидан в Facebook.

Перед рукопожатием Зеленский провел короткий диалог с Порошенко. А во время заседания Петр Алексеевич рассмеялся над заявлением Владимира Александровича о том, что президент не влияет на правоохранительные органы.

Также в этот день в Верховной Раде произошел конфликт между Зеленским и народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" (партия Порошенко) Алексеем Гончаренко.

Елена Скидан, выложившая видео, написала: "Крепкие мужские отношения: "Зе-приговор" поручкался с неподсудным". В комментариях подписчица написала "надо было еще в губы…", а другой комментатор высказался серьезнее: "Если ЗЕ не закроет ПО, то все перестановки и назначения "до лампады".

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский заверил, что шахтерам выплатят по 650 миллионов гривен до конца этой недели.


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Источник: https://www.facebook.com/100000378136787/videos/2852671854755391/
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