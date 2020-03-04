Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.03.2020

BTC/USD

8729.04

ETH/USD

222.73

LTC/USD

59.62

НБУ 04.03.2020

USD/UAH

24.94

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Шахтерам выплатят 650 млн грн до конца этой недели – Зеленский
НОВОСТИ Все новости

Шахтерам выплатят 650 млн грн до конца этой недели – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что ситуация с зарплатными долгами шахтерам находится на контроле

сегодня, 18:03
Автор:

• Таисия Ерохина

Шахтерам выплатят 650 млн грн до конца этой недели – Зеленский

Украинский президент пообещал, что до конца этой недели шахтеры получат 650 млн грн, которые им задолжали в выплатах зарплаты. Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на внеочередном заседании Рады.

Зеленский сообщил, что недоволен состоянием дел в угольной промышленности, поэтому ему приходиться время от времени вмешиваться, чтобы решать проблемы.

"Но я не могу каждый раз становиться и психологом для людей, и кризисным менеджером для некоторых, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой профильного министерства", - заявил президент.

Также гарант заявил, что шахты не будут закрывать до тех пор, пока не решат имеющиеся проблемы: создадут новые рабочие места, переквалифицируют работников или предоставят аналогичные должности. Потому как, по словам Зеленского, "закрыть шахту – не значит закрыть вопрос".

Президент добавил, что об импорте чужой электроэнергии и угля сейчас не может быть и слова.

Напомним, мы писали про "шахтерские указы" Зеленского. Так, эксперты оценили планы погасить зарплатные долги, убрать "смотрящих" за шахтами и улучшить жизнь в угольных регионах.

Ранее "Комментарии" писали, что в Раде Зеленский говорил о ванне иллюзий, "лайках" вместо прибыли таможни и календаре в подарок правоохранителям.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...