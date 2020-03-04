Шахтерам выплатят 650 млн грн до конца этой недели – Зеленский

Украинский президент пообещал, что до конца этой недели шахтеры получат 650 млн грн, которые им задолжали в выплатах зарплаты. Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на внеочередном заседании Рады.

Зеленский сообщил, что недоволен состоянием дел в угольной промышленности, поэтому ему приходиться время от времени вмешиваться, чтобы решать проблемы.

"Но я не могу каждый раз становиться и психологом для людей, и кризисным менеджером для некоторых, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой профильного министерства", - заявил президент.

Также гарант заявил, что шахты не будут закрывать до тех пор, пока не решат имеющиеся проблемы: создадут новые рабочие места, переквалифицируют работников или предоставят аналогичные должности. Потому как, по словам Зеленского, "закрыть шахту – не значит закрыть вопрос".

Президент добавил, что об импорте чужой электроэнергии и угля сейчас не может быть и слова.

Напомним, мы писали про "шахтерские указы" Зеленского. Так, эксперты оценили планы погасить зарплатные долги, убрать "смотрящих" за шахтами и улучшить жизнь в угольных регионах.

Ранее "Комментарии" писали, что в Раде Зеленский говорил о ванне иллюзий, "лайках" вместо прибыли таможни и календаре в подарок правоохранителям.

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