Зеленский приехал на Полтавщину: программа его поездки

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Полтавской области. Об этом сообщил Офис президента в своем Telegram-канале.

Так, глава государства уже перешел к обзору работ по строительству первой бетонной автодороги в Украине Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки – Решетиловка". Этот объект является одним из так называемых "больших строек". Далее президент проверит, как реконструируют приемное отделение Полтавской областной клинической больницы, где должно быть создано отделение неотложных состояний. Кроме того, запланирована встреча с местными бизнесменами среднего и малого звена.

Ключевым в программе поездки станет посещение гарантом медцентра Нацгвардии в Новых Санжарах. Сегодня там завершается обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что участница протестов в Новых Санжарах заявила, что ей не стыдно за то, что швыряла камни. Жительница Новых Санжар, которая бросала камни во время эвакуации украинцев из Уханя, не верит, что обсервация закончится в четверг.

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