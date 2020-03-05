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Уханьская "дама с собачкой": Зеленский предложил выход

Президент пообещал забрать девушку из Китая "хоть завтра"

сегодня, 14:28 818
Автор:

• Сергей Медведев

Уханьская "дама с собачкой": Зеленский предложил выход

История с украинкой Анастасией Зинченко, которая отказалась от эвакуации поскольку не смогла бросить любимую собаку, получила продолжение.

После общественного резонанса, на который отреагировали и президент Владимир Зеленский и руководство футбольного клуба "Шахтер", девушка пожаловалась, что спустя две недели вопрос с ее эвакуацией так и не решился. Журналисты поинтересовались у Зеленского, как обстоят дела в данном вопросе.

"Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, мы ничего не можем. Мы, как государство, можем ей предложить, и все уже больше, чем любому другому человеку, предложено: хоть завтра мы вас забираем, собачку мы забираем даже в посольство, то есть собачка будет там", ответил президент, находясь в Новых Санжарах, где закончился период обсервации для украинцев, которых эвакуировали из Китая.

Владимир Зеленский также добавил, что собаку можно будет забрать из посольства сразу после того, как Китай аннулирует запрет на вывоз животных.

Как сообщал портал "Комментарии", Анастасия Зинченко выложила в своем аккаунте в Instagram беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890370-ukrainci-aka-vidmovilasa-vid-evakuacii-z-uhana-proponuut-lisiti-pesika-v-posolstvi.html
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