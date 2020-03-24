У Зеленского рассказали, когда должна закончиться эпидемия коронавируса в Украине

Остановить эпидемию коронавируса в Украине возможно уже к маю. Об этом заявила в эфире одного с украинских телеканалов заместительница руководителя Офиса президента Юлия Ковалив. Но есть условие.

Погасить вспышку коронавируса в Украине за столь короткий период возможно, считают в Офисе президента. Но это самый оптимистичный сценарий. Удар по экономике в таком случае будет сравнительно не таким сильным. Однако, реализовать в жизнь этот сценарий могут только сами украинцы, говорит Ковалив.

Карантин закончится тем быстрее, чем меньше людей заболеют в Украине коронавирусом Covid-19. Для этого все должны соблюдать правила карантина, сидеть дома, ограничить контакты с другими людьми, не выходить на улицу без особой потребности и немедленно обращаться к врачу, если появились первые симптомы коронавируса.

"Главное условие выхода из кризиса - соблюдение карантина. Экономика тем быстрее вернется к своему нормальному состоянию, чем меньше украинцев заболеет", - говорят в ОП. Если украинцы требования не проигнорируют, то уже через месяц-полтора смогут выйти на работу и вернуться к полноценной жизни.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, как правильно соблюдать самоизоляцию.





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