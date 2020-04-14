Видеообращение Зеленского: о пожаре, Пасхе и пике пандемии в Украине

Сегодня, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу рассказал, что глава ГСЧС ежедневно докладывает ему о ситуации с пожарами в лесах Зоны отчуждения. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Сейчас огня в Зоне нет. Нацполиция задержала виновных и привлечет к строгой ответственности.

Не паникуйте. Украина помнит уроки 26 апреля 1986 года — правду скрывать не будут. Сегодня правда в том, что ситуация контролируется, радиационный фон в столице и Киевской области в пределах нормы. Также Зеленский поблагодарил пожарных и напомнил об увеличении наказания за поджоги травы — штрафы до 153 тысяч гривень или даже лишение свободы.

Ждем 3 самолета со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. На следующей неделе в Борисполь прилетят 8 самолетов с ценным грузом. Поблагодарил Китай за помощь.

Количество тестирований на коронавирус в Украине увеличилось в 3 раза. Пик придется на 20-е числа апреля, поэтому важно всем оставаться дома на Пасху. Будут трансляции богослужений из церквей на телевидении. От поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина.

Как сообщал портал "Коментарии", мэра Одессы Геннадия Труханова подозревают в декларировании недостоверной информации.

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