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Президент Зеленский отправился на Закарпатье

Владимир Зеленский будет наблюдать за военными учениями на Закарпатье

сегодня, 12:03
Автор:

• Сергей Медведев

Президент Зеленский отправился на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский вновь отправился по регионам Украины. Ранее он прервал свои поездки в связи с эпидемией коронавируса и карантинными мероприятиями. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, 11 апреля он побывал в Донецкой и Запорожской областях, а 16 апреля, в четверг, президент прибыл на Закарпатье.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область. Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", - сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что  Владимир Зеленский также будет наблюдать за проведением ротного тактического учения  80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщал портал "Комментарии",  президент Владимир Зеленский  11 апреля с рабочим визитом отправился в зону ООС, где ознакомился с оперативной обстановкой на передовых позициях ВСУ на Донбассе.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/rozpochalasya-robocha-poyizdka-prezidenta-do-zakarpatskoyi-o-60657
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