Президент Зеленский отправился на Закарпатье

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Президент Владимир Зеленский вновь отправился по регионам Украины. Ранее он прервал свои поездки в связи с эпидемией коронавируса и карантинными мероприятиями. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, 11 апреля он побывал в Донецкой и Запорожской областях, а 16 апреля, в четверг, президент прибыл на Закарпатье.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатскую область. Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", - сообщила его пресс-служба.
Отмечается, что Владимир Зеленский также будет наблюдать за проведением ротного тактического учения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский 11 апреля с рабочим визитом отправился в зону ООС, где ознакомился с оперативной обстановкой на передовых позициях ВСУ на Донбассе.
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