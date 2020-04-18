Зеленский рассказал, что делает власть в Украине для поддержки бизнеса в условиях карантина

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Украинская власть намерена оказывать помощь людям и бизнесу в нашей стране,
который пострадал из-за связанных с коронавирусом ограничений, а также еще
пострадает на фоне кризиса, которого стоит ожидать после окончания карантина. Об
этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода
слова Савика Шустера".
Так, глава государства отметил, что правительство сейчас работает над тем,
чтобы упростить условия работы малого и среднего бизнеса в стране. Уже сейчас в
Украине запустили программу "5-7-9", согласно которой представители малого и
среднего бизнеса могут получить кредиты в банках под 5%, 7% и 9%. В то же время
Зеленский заявил, что в ближайшее время правительство сделает кредиты еще
доступнее – под 3%, а некоторые компании смогут получить кредит под 0%.
Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что в Украине на фоне
карантина из-за коронавируса приняли решение расширить программу строительства
дорог, увеличили на нее финансирование. По замыслу правительства, к
строительству дорог в Украине нужно привлекать специалистов, которые вернулись
в нашу страну из работы в других странах. Такой шаг должен их обеспечить
работой, а также стимулировать остаться в стране в будущем, отказавшись от
возможности работать за границей.
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