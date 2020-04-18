Зеленский рассказал, что делает власть в Украине для поддержки бизнеса в условиях карантина

Украинская власть намерена оказывать помощь людям и бизнесу в нашей стране, который пострадал из-за связанных с коронавирусом ограничений, а также еще пострадает на фоне кризиса, которого стоит ожидать после окончания карантина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".



Так, глава государства отметил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы упростить условия работы малого и среднего бизнеса в стране. Уже сейчас в Украине запустили программу "5-7-9", согласно которой представители малого и среднего бизнеса могут получить кредиты в банках под 5%, 7% и 9%. В то же время Зеленский заявил, что в ближайшее время правительство сделает кредиты еще доступнее – под 3%, а некоторые компании смогут получить кредит под 0%.

Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что в Украине на фоне карантина из-за коронавируса приняли решение расширить программу строительства дорог, увеличили на нее финансирование. По замыслу правительства, к строительству дорог в Украине нужно привлекать специалистов, которые вернулись в нашу страну из работы в других странах. Такой шаг должен их обеспечить работой, а также стимулировать остаться в стране в будущем, отказавшись от возможности работать за границей.

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