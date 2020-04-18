Возвращаемся к традициям наших предков: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с
Пасхой. Обращение опубликовано на странице главы государства в Facebook .
Глава государства отметил, что сейчас люди возвращаются к традициям
предков, у которых не было супермаркетов, доставки продуктов через интернет и в
этом году каждая хозяйка может самостоятельно приготовить домашний кулич.
Зеленский в очередной раз призвал жителей страны оставаться дома и отмечать
праздники с теми, кто живет рядом, а также пожелал украинцам, чтобы их пугали
цифры на весах, а не на градусниках после пасхальных выходных.
"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома – это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а значит – ее будущего", – отметил президент.
Ранее "Комментарии" писали о том, как уберечь организм от стресса и как
стоит выходить
из поста постепенно. Это актуально с учетом того, что многие люди
придерживались Великого поста, который начался за семь недель до Христова
Воскрешения. Скоро они смогут вернуться к привычным продуктам, от которых
пришлось на время отказаться.
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