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Возвращаемся к традициям наших предков: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал жителей нашей страны отмечать праздники дома

сегодня, 14:02
Автор:

• Татьяна Веремеева

Возвращаемся к традициям наших предков: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Пасхой. Обращение опубликовано на странице главы государства в Facebook .

Глава государства отметил, что сейчас люди возвращаются к традициям предков, у которых не было супермаркетов, доставки продуктов через интернет и в этом году каждая хозяйка может самостоятельно приготовить домашний кулич.

Зеленский в очередной раз призвал жителей страны оставаться дома и отмечать праздники с теми, кто живет рядом, а также пожелал украинцам, чтобы их пугали цифры на весах, а не на градусниках после пасхальных выходных.  

"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома – это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а значит – ее будущего", – отметил президент.

Ранее "Комментарии" писали о том, как уберечь организм от стресса и как стоит выходить из поста постепенно. Это актуально с учетом того, что многие люди придерживались Великого поста, который начался за семь недель до Христова Воскрешения. Скоро они смогут вернуться к привычным продуктам, от которых пришлось на время отказаться.


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