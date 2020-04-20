Боксер Усик: "Мне Зеленского не жаль"

Украинский спортсмен и чемпион по боксу в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что для главе государства Владимиру Зеленскому не хватает профессиональной команды для того, чтобы достичь целей для процветания Украины. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, находясь в загородном доме на самоизоляции.

"Он (Зеленский - прим. ред.) совершенно один. У нас страна, в которой колоссальное количество ресурсов и возможностей, но у президента нет профессиональной команды. Каждый хочет заработать, иногда украсть. Поэтому он ничего не может сделать сам, даже если он хочет, у него одного не получится", - убежден Усик.

Также боксер отметил, что не следит за политической ситуацией в стране, не слушает выступлений Зеленского, но прекрасно понимает, что проблем у гаранта достаточно. Впрочем, жалеть Владимира Зеленского Александр Усик не считает нужным.

"Жалость - это грех. Мне его не жалко по одной причине: он знал, куда идет, во всяком случае, предполагал. Он понимал, что президентом быть очень сложно и тем не менее, пошел. Он взрослый мужчина, не мальчик. Я не жалею людей, хотя гораздо больше переживаю за тех, кто сейчас остался без работы и без денег, а у Зеленского денег хватает, он сумел заработать, обеспечить свою жизнь и жизнь своей семьи", - обозначил спортсмен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале месяца украинский боксер Александр Усик оказался в эпицентре скандала из-за поддержки личности советского диктатора Иосифа Сталина.

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