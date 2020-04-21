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Первый год президентства Владимира Зеленского: опрос "Комментариев"

Портал "Комментарии" проводят опрос в телеграмм-канале, чтобы выяснить, как относятся украинцы к Владимиру Зеленскому спустя год после его избрания

сегодня, 16:30
Автор:

• Елена Волкова

Первый год президентства Владимира Зеленского: опрос "Комментариев"

Ровно год назад, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов, на которых нынешний президент Владимир Зеленский одержал сокрушительную победу: 73,2% голосов избирателей против 24,4% Петра Порошенко. В связи с годовщиной избрания самого народного президента “Комментарии” проводят  опрос в телеграмм-канале, чтобы выяснить, как относятся украинцы к Владимиру Зеленскому теперь.
Интересно, что на данный момент 45% респондентов считают, что за этот год в Украине все стало намного хуже. 19% опрошенных  все же не изменили своим симпатиям Зеленскому и проголосовали за то, что со своими обязанностями он справляется. Такое же количество голосов набрал ответ “Главное, что не Порошенко”. Остальные 17% считают, что действующий гарант с задачей не справился, но все имеют право на ошибку.

Ранее мы сообщали, что рейтинг украинского президента Владимира Зеленского постепенно снижается. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 7 по 11 апреля провел Киевский международный институт социологии. Так, к Зеленскому положительно относятся 44% опрошенных, тогда как в марте таких было чуть больше - 46%. Нейтральное отношение высказали 31% (в марте – 33%), а отрицательное – 25% (в марте – 21%).


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Источник: https://comments.ua/
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