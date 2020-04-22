Обещание Зеленского завершить войну на Донбассе до конца своей каденции: есть ли шансы воплотить задуманное в жизнь

Президент Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства. "Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично", – сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который транслировался сегодня, 22 апреля. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" проанализировали это заявление.

"Желание достичь "быстрого мира" обернулось против переговорной команды Зеленского"

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина подчеркивает, что завершение конфликта на Донбассе до завершения каденции Владимира Зеленского возможно лишь при условии одного стратегически важного условия.

"Россия должна стать более уступчивой в своих переговорных позициях, нежели была предыдущие шесть лет. Но на сегодняшний день этого нет, – подчеркивает эксперт. – РФ не демонстрирует не малейшей заинтересованности в возвращении оккупированной части Донбасса на приемлемых для Украины условиях. Напротив – миротворческая риторика Зеленского и его активная настроенность на то, чтобы договориться с Кремлем, обернулись тем, что Москва начала активно давить на Киев. Требовать от новой украинской власти тех политических уступок, которые были невозможны после 2016 года – с предыдущей переговорной командой".

Мария Золкина считает, что желание достичь "быстрого мира", завершить конфликт хотя бы формально обернулось против переговорной команды Зеленского.

"Увидев такую заинтересованность Зеленского, Россия начала цеплять его на переговорный крючок. Выполняйте те и те условия, и мы, возможно, согласимся на какой-то прогресс в переговорах. При этом принципиально позиция РФ не изменилась. Зато она смогла на фоне заинтересованности команды Зеленского в переговорах, протолкнуть и "формулу Штайнмайера", и разведение сил и средств, и опасную идею консультативного совета в рамках Минского процесса, – подчеркивает аналитик. – Ради встречи в нормандском формате Зеленский, к сожалению, на многое согласился. А Россия через неформальный канал переговоров (Ермак-Козак) продолжает выдавать опасные идеи. Тот же активно лоббируемые консультативный совет служит для того, чтобы усадить за стол переговоров официальный Киев и Донецк-Луганск. Что фактически будет означать легализацию так называемых "ДНР" и "ЛНР" и устранение РФ из переговоров как стороны конфликта".

По мнению Марии Золкиной, Россия делает всё, чтобы фокус дискуссии вокруг урегулирования конфликта сместился с вопросов безопасности на вопросы политические, в том числе – правового статуса оккупированных территорий. В итоге вместо режима тишины, контроля за границей, выведения иностранного воинского контингента (российского) с украинского Донбасса, обсуждается особый статус ОРДЛО.

"Завершить конфликт до конца каденции Зеленского можно. Но это не от него зависит, – отмечает аналитик. – Ключ к адекватной реинтеграции, которая не обернулась бы стратегическим проигрышем для Украины, находится не в Киеве, а в Москве. И пока, подчеркиваю, РФ не демонстрирует готовности идти на уступки. В отличие от украинской власти. Которая не должна соглашаться на российский вариант урегулирования конфликта. Когда формально ОРДЛО вернется под контроль Украины. Но – на невыгодных для нас условиях. При выборах не по международным стандартам. При отсутствии контроля с нашей стороны за украино-российской границей. Без подтверждения вывода оккупационных войск, без демилитаризации, без разоружения, без реального переходного периода для возвращениях этих территорий к нормальной жизни – до выборов".

Также Мария Золкина считает неправильным, что Зеленский в ракурсе конфликта на Донбассе постоянно выставляет себе какие-то дедлайны: полгода, год, до конца каденции. Тем самым он сам вводит себе некие ограничения. Тогда как реальными подвижками касательно урегулирования ситуации это, по мнению аналитика, не подтверждается.

"В качестве проигравшей стороны мы можем закончить войну хоть завтра"

Нынешний президент, сам того не осознавая, стремительно превращается в предыдущего в плане разбрасывания громкими и пафосными заявлениями. Такое мнение высказал эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия.

"Я не знаю, когда до Зеленского дойдет мысль, что одного его желания прекратить войну для собственно ее прекращения – недостаточно. Пока РФ не захочет прекратить войну, та не остановится, – подчеркивает Ираклий Джанашия. – Прошлый урок его ничему не научил: когда после заявления о том, что в его сознании война закончилась, на следующий же день Россия активизировала обстрелы на передке, напоминая Зеленскому о реальности бытия".

По мнению эксперта, если украинский президент действительно хочет закончить войну, то первым делом ему нужно усиливать армию, делая акцент на ракетной программе и Военно-морских силах.

"А что мы вместо этого видим? Ракетная программа Украины практически закрыта. Вместо министра, который хоть как-то продвигал реформы, мы получили министра из далекого совкового прошлого, который убрал весь демократический контроль в секторе обороны, прикрыв Офис Реформ в Минобороны, обвинив их во всевозможных грехах, и в упор не воспринимает никаких мыслей о возможности реформирования по западным стандартам", – отмечает Ираклий Джанашия.

С каждым днем подобных действий мы всё более отдаляемся от возможности завершения войны, считает эксперт.

"По крайней мере – как победитель или хотя бы в качестве паритета, – продолжает Джанашия. – В качестве же проигравшей стороны мы можем закончить войну хоть завтра, приняв ОРДЛО на российских условиях, и тем самым поставив крест на собственной независимости".

Проблема Зеленского (схожая с проблемой Порошенко) заключается в "эффекте теплой водички".

"Слой лжи о текущем положении вещей от людей, которые сейчас окружают Зеленского, никогда не даст ему трезво мыслить и должным образом действовать. Это приведет его к краху, как в свое время привел Порошенко", – резюмирует Ираклий Джанашия.

"Обнадеживает, что Зеленский анонсирует продолжение поиска мира"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин воспринял заявление Зеленского об окончании конфликта до конца его каденции оптимистично.

"С моей точки зрения, за год его президентства он сдвинул с мертвой точки 2016 года процесс урегулирования на Донбассе, – говорит Влад Волошин. – Зеленский заставил продуктивно работать Минский формат. Произошло разведение войск на трех участках, еще три в процессе обсуждения. Также произошел ряд обменов удерживаемыми лицами. Количество обстрелов и погибших военнослужащих, к сожалению, такое же, как и раньше. Формула "не стреляем мы, не стреляете вы" – не сработала. Но она стала маркером, показывающим, что если РФ надавит на боевиков, то можно добиться результата. То есть, Зеленский показал, что действуют не мифические ополченцы, а контролируемые Россией ее же воинские подразделения. И что именно на РФ нужно давить в первую очередь".

Военный эксперт отмечает, что предлагался ряд вариантов урегулирования ситуации, пытались запустить платформы примирения.

"Зеленский чувствовал общественную температуру – и или сдавал назад, или продолжал продвигать определенные инициативы, – подчеркивает Волошин. – Важно, что он не отбрасывает идею поиска формулы мира. Возможно, будет расширение сторон переговоров (с подключением США и Великобритании как стран-гарантов Будапештского меморандума), активизируется работа с международными организациями (ОБСЕ, ООН, ЕС). Не исключаю введение миротворческой или еще одной наблюдательной миссии. Обнадеживает, что Зеленский анонсирует продолжение поиска мира. И, похоже, понимает, что делает. Надеюсь, всё у него получится. Безусловно, важно, чтобы мы закончили войну без потерь территории и имиджа страны".

Напомним, Зеленский убежден, что закончит войну на Донбассе до конца президентского срока.

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