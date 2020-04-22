"Мы договорились не жаловаться на жизнь": Зеленский рассказал, как этот год жила его семья

Президент Владимир Зеленский рассказал, что этот год его каденции стал испытанием не только для него, но и для его самых близких - супруги, родителей и детей. Он поделился личными переживаниями в фильме "Год президентства Зеленского".

По словам главы семейства, его семья с трудом переживает его постоянное отсутствие дома, но понимает, что его работа важна не только для них, но и для всех людей, народа.

"Я думаю, что к этому нельзя привыкнуть. Но мы научились так жить, они понимают, что это историческая страница не только моей жизни, но и всей нашей семьи", - отметил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что его детям очень тяжело жить в условиях присутствия постоянной охраны.

"Ты не можешь найти небольшое время для того, чтобы побыть наедине с собой. Это, в первую очередь, касается моей дочери, потому что она в таком возрасте, когда ей важно побыть наедине со своими мыслями, мечтами, своими друзьями. Для нее это, конечно, дискомфорт", - признается гарант.

Владимир Зеленский отметил, что его пожилым родителям часто звонят какие-то дальние родственники и друзья, которые просят об одолжениях, проблемах и прочих заботах.

"Мы даже не знали, что у нас так много родственников, столько знакомых, их просто тысячи", - смеется президент, добавив, что его отец отказывает всем "кого-то куда-то пристроить"

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский не исключает увольнения Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора, если она не покажет эффективных результатов работы.

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