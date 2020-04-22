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"Я стал недоверчивым и жестким": Зеленский о первом годе президентства

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в политике его окружают самые разные люди, что влияет и на его собственный характер

сегодня, 21:33
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Я стал недоверчивым и жестким": Зеленский о первом годе президентства

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о своих первых 12-ти месяцах на посту главы государства, признал, что стал меньше доверять людям и стал более жестким. Об этом он рассказал в фильме "Год президентства Зеленского".

По словам гаранта, причиной этому стали недобросовестные люди, которые пришли в политику не за тем, чтобы менять страну к лучшему, а работать исключительно для себя.

"Вот ты говоришь с человеком, веришь, что он пришел с хорошим проектом для государства. Но есть люди, которые пришли работать только на себя и у них простая цель - нестабильность в стране дает возможность нескольким группам зарабатывать много денег, которые они тратят потом не в этой стране. Потому что они не любят эту страну, не любят этот народ", - обозначил Владимир Зеленский.

Также украинский президент подчеркнул, что лишь жалеет, что не стал относиться к таким людям более требовательно еще раньше.

"Я уверен, что достаточно потратил на них время, будучи либеральным, но с ними не о чем говорить. Они не изменятся, ни как люди, ни как политики", - резюмировал гарант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что семья президента Зеленского также переживает стресс в связи с его новой должностью.


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