"Не видели белого света": Лукашенко раскритиковал карантин в Европе и проводит субботники

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал опыт Европы, которая ввела карантин во время пандемии COVID-19. Вместе с тем, как сообщает издание "Наша Нива", в Беларуси не только не вводят режим самоизоляции, но продолжают собираться на субботники и репетируют парад к 9 мая.

"Опыт Западной Европы. Они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей, так? Так. И это метод, нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки. То есть коронавирус — если это коронавирус — бушует, так? Так. Они сейчас начали открываться, это и в России, и выпускать людей на улицы. А там же еще больные коронавирусом, люди мрут в таких количествах, — говорит Лукашенко, - И вот они вышли из этой изоляции - не самоизоляции, от этой изоляции государственной - ослабленные. Не видели белого света. И главное — психически перенапряжены. И столкнулись с теми болезнями, вирусами, которые еще бродят в Италии, Испании, Франции и так далее”.

Лукашенко говорит, что, быть может, в Европе уже осознали эту ошибку в борьбе с коронавирусом, поэтому и ослабляют карантинные меры. Кроме того, президент Беларуси продолжает настаивать: в его стране нет ни одного умершего от коронавируса. Мол, люди умирают от хронических заболеваний.

К слову, согласно официальным данным, COVID-19, по состоянию на вчера, обнаружили у 8022 человек, 60 из которых скончались.

Напомним, невзирая на вспышку коронавируса в Беларуси, президент Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан. По словам лидера государства, Бог "по делу стукнул по голове" людям посредством пандемии, а белорусские власти выбрали верную тактику борьбы с COVID-19.

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