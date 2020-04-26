Зеленский почтил память погибших от Чернобыльской катастрофы

В годовщину Чернобыльской трагедии, которая произошла 34 года назад, президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook почтил память героев-ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами.. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность", – отметил Зеленский.

Глава государства назвал Чернобыльскую катастрофу бедствием планетарного масштаба и заявил о своей уверенности, что залогом решения глабольных проблем станет мировая солидарность.





Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко назвал "праздником" День памяти Чернобыльской катастрофы 26 апреля. Это он произнес в эфире одного из украинских телеканалов.

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