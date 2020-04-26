Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.04.2020

BTC/USD

7596.06

ETH/USD

195.32

LTC/USD

44.94

НБУ 26.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский почтил память погибших от Чернобыльской катастрофы
НОВОСТИ Все новости

Зеленский почтил память погибших от Чернобыльской катастрофы

Президент Зеленский призвал не забывать о тех, кто спас мир от радиационный опасности

сегодня, 10:58
Автор:

• Сергей Медведев

Зеленский почтил память погибших от Чернобыльской катастрофы

В годовщину Чернобыльской трагедии, которая произошла 34 года назад, президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook почтил память героев-ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами.. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность", – отметил Зеленский.

Глава государства назвал Чернобыльскую катастрофу бедствием планетарного масштаба и заявил о своей уверенности, что залогом решения глабольных проблем станет мировая солидарность.


Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко назвал "праздником" День памяти Чернобыльской катастрофы 26 апреля. Это он произнес в эфире одного из украинских телеканалов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...