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«Праздник» 26 апреля: Тищенко в прямом эфире оскандалился на тему Чернобыля (видео)

Нардеп Николай Тищенко назвал годовщину Чернобыльской трагедии «праздником»

сегодня, 20:44
Автор:

• Таисия Ерохина

«Праздник» 26 апреля: Тищенко в прямом эфире оскандалился на тему Чернобыля (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко назвал "праздником" День памяти Чернобыльской катастрофы 26 апреля. Это он произнес в эфире одного из украинских телеканалов.

"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", - сказал Тищенко в прямом эфире.

Стоит отметить, что нардеп призвал поздравить ликвидаторов, поклониться в ноги тем, кто много лет назад защищал Украину от катастрофы. Добавим, что журналисты поправили нардепа, мол, трагедия не может называться праздником. И Тищенко признал, что оговорился.


Напомним, депутат пришла в Раду в маске лисы и нарвалась на критику. Фотография не осталась без внимания пользователей соцсетей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский боксер Александр Усик снова угодил в скандал. В этот раз из-за Сталина, а точнее из-за фото, где спортсмен с улыбкой позирует возле стены с надписью "Viva Stalin". При этом еще и показывает жест - так называемую "козу", которая может восприниматься как символ одобрения.


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Источник: https://comments.ua
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