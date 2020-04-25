«Праздник» 26 апреля: Тищенко в прямом эфире оскандалился на тему Чернобыля (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко назвал "праздником" День памяти Чернобыльской катастрофы 26 апреля. Это он произнес в эфире одного из украинских телеканалов.

"Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа", - сказал Тищенко в прямом эфире.

Стоит отметить, что нардеп призвал поздравить ликвидаторов, поклониться в ноги тем, кто много лет назад защищал Украину от катастрофы. Добавим, что журналисты поправили нардепа, мол, трагедия не может называться праздником. И Тищенко признал, что оговорился.





Напомним, депутат пришла в Раду в маске лисы и нарвалась на критику. Фотография не осталась без внимания пользователей соцсетей.

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