Фотофакт: депутат пришла в Раду в маске лисы и нарвалась на критику

Во время карантина из-за коронавируса народные депутаты не прекращают работу в Верховной Раде, единственное, решают все законодательные вопросы в защитных масках или респираторах. Однако такой невзрачный карантинный аксессуар стал поводом для обсуждения одной из народных избранниц: она пришла в парламент в яркой маске лисы. Фотографию сделал и опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Так, депутат надела бело-оранжевую маску с нарисованным черным носом лисы к голубому костюму и белой рубашке. Яркий элемент образа, судя по комментариям пользователей соцсети, был выбран неудачно. "Я думала, что есть определенный дресс-код", "Хорошая. Но в Раду. Должен быть дресс-код и уважение к парламентаризму", "Как серьёзно воспринимать такую лисичку-сестричку? Или парня в майке Playboy?", "Маски-шоу", "А им все смешно": гласят комментарии к фотографии.

Добавим, что фотограф поймал в прицел камеры еще одного нестандартного как для Рады персонажа в яркой маске. Правда, и этот образ пользователи не оценили: "У них сегодня карнавал?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент ЮАР рассмешил Сеть, запутавшись в медицинской маске.

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