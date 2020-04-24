Президент ЮАР рассмешил Сеть, запутавшись в медицинской маске

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса рассмешил Сеть, пытаясь надеть медицинскую маску во время брифинга о коронавирусе. Глава государства объявил о том, что с 1 мая в стране ослабляют карантин, после чего достал маску. Впрочем, защитное средство оказало сопротивление, а ролик стал “вирусным”.

Сирил Рамафоса надел маску на глаза и пытался спустить ее вниз, однако резинки то и дело слетали с ушей. Секунд 10 спустя президент все же одержал победу в “борьбе”.

"И что это было?", "Маски не сдаются", "Ставь лайк, если ты оценил старания нашего президента", — пишут интернет-пользователи в комментариях под видео.

Напомним, в Сети появился видеоролик того, как в России привязали к воздушному шару огромную икону с изображением Иисуса Христа и запустили его в небо. Об этом пишут местные СМИ. Необычное действо устроили после Пасхи в городе Каменск-Уральский боксеры. Как оказалось акцию религиозного характера не согласовывали с властями. Впрочем, те заявили, что наказывать никого не будут. Процесс засняли на видео и выложили в YouTube.

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