Видеофакт: над Россией летала гигантская икона Иисуса Христа

В Сети появился видеоролик того, как в России привязали к воздушному шару огромную икону с изображением Иисуса Христа и запустили его в небо. Об этом пишут местные СМИ.

Необычное действо устроили после Пасхи в городе Каменск-Уральский боксеры. Как оказалось акцию религиозного характера не согласовывали с властями. Впрочем, те заявили, что наказывать никого не будут. Процесс засняли на видео и выложили в YouTube.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в России разгорелся скандал с активистом Вадимом Чельдиевым, который инициировал так называемый "народный сход" против режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Суд Владикавказа арестовал мужчину на два месяца, после чего он объявил голодовку.

Также мы писали о том, что в России у 49 кадетов и преподавателей петербургского Нахимовского военно-морского училища обнаружили COVID-19. Некоторые из них были в Москве и участвовали в репетиции парада ко Дню победы на Красной площади

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