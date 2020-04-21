Массовые задержания и голодовка: в России разгорелся скандал из-за “народного схода” против карантина

В России разгорелся скандал с активистом Вадимом Чельдиевым, который инициировал так называемый "народный сход" против режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Суд Владикавказа арестовал мужчину на два месяца, после чего он объявил голодовку. Об этом пишет российское издание "Кавказский узел".

В полиции РФ говорят, что задержали Чельдиева по уголовному делу о фейках про коронавирус. Во время этапирования мужчины в СИЗО стражи порядка остановились на дозаправку, во время которой активист якобы совершил на них нападение. Однако сам задержанный заявил о том, что силовики поссорились и сами устроили драку, в результате которой один причинил травмы другому. В знак протеста против обвинения Вадим Чельдиев объявил голодовку.

К слову, так называемый “народный сход” во Владикавказе состоялся накануне невзирая на запрет массовых мероприятий. По данным СМИ, в нем участвовало от 200 до 500 человек, которые призывали оказать поддержку пострадавшим из-за распространения вируса и введенных ограничительных мер. В результате, задержали 69 человек, в том числе и Чельдиева.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в России у 49 кадетов и преподавателей петербургского Нахимовского военно-морского училища обнаружили COVID-19. Некоторые из них были в Москве и участвовали в репетиции парада ко Дню победы на Красной площади.

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