Обращение Зеленского: отечественные тесты, возобновление эвакуации, открытие рынков и новые программы НБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил со своим
традиционным обращением к народу. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Офиса
президента Украины.
Зеленский рассказал, что Министерство здравоохранения
Украины уже получило около 500 тысяч ПЦР-тестов украинского производства, а
сегодня получит еще 200 тысяч таких тестов. По качеству и точности, по словам
президента, они соответствуют мировым стандартам. Украина планирует проводить
не меньше 10 тысяч ПЦР-тестирований в сутки. Также ожидаем традиционный самолет
со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием из Китая.
Также Зеленский напомнил о снижении учетной ставки НБУ до
8%, что позволит банкам снизить ставки по кредитам для бизнеса и населения.
Также НБУ должен представить две важные программы на этой неделе: по ипотеке
для населения со ставкой около 10% и кредитам для малого бизнеса по низкой
ставке для выплат зарплат своим сотрудникам.
Глава государства рассказал, что в апреле 2020 года цена на
газ для украинцев снизилась на 15% по сравнению с мартом и почти на 40% начиная
с января. Также это самая низкая цена на газ для населения за последние 4 года.
На ближайшем заседании Кабмина в среду, 29 апреля, планируют
рассмотреть возможность открытия продовольственных рынков. При условии
соблюдения всех правил безопасности они смогут возобновить работу уже в
пятницу, 1 мая.
Также планируется возобновить эвакуацию украинцев из-за
границы, но постепенно — до 4 самолетов в сутки. Всех вернувшихся разделят на 2
группы. Большинство имеют смартфон и смогут пройти обязательную самоизоляцию
дома благодаря мобильному приложению "Дiй вдома". Около 10% пассажиров без смартфонов пройдут обсервацию
в локациях от государства.
Завтра, 28 апреля, "Всеукраинская школа онлайн" запускает
уроки для учеников 1-4 классов.
Ситуация с пожарами контролируется: вчера ликвидировали два
очага в Житомирской области и два очага в Зоне отчуждения. К работе привлечены
более 500 человек и 95 единиц техники. Также Зеленский напомнил о вчерашней
годовщине трагедии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский подписал закон
против спама поправками.
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