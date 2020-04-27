Обращение Зеленского: отечественные тесты, возобновление эвакуации, открытие рынков и новые программы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со своим традиционным обращением к народу. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Офиса президента Украины.

Зеленский рассказал, что Министерство здравоохранения Украины уже получило около 500 тысяч ПЦР-тестов украинского производства, а сегодня получит еще 200 тысяч таких тестов. По качеству и точности, по словам президента, они соответствуют мировым стандартам. Украина планирует проводить не меньше 10 тысяч ПЦР-тестирований в сутки. Также ожидаем традиционный самолет со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием из Китая.

Также Зеленский напомнил о снижении учетной ставки НБУ до 8%, что позволит банкам снизить ставки по кредитам для бизнеса и населения. Также НБУ должен представить две важные программы на этой неделе: по ипотеке для населения со ставкой около 10% и кредитам для малого бизнеса по низкой ставке для выплат зарплат своим сотрудникам.

Глава государства рассказал, что в апреле 2020 года цена на газ для украинцев снизилась на 15% по сравнению с мартом и почти на 40% начиная с января. Также это самая низкая цена на газ для населения за последние 4 года.

На ближайшем заседании Кабмина в среду, 29 апреля, планируют рассмотреть возможность открытия продовольственных рынков. При условии соблюдения всех правил безопасности они смогут возобновить работу уже в пятницу, 1 мая.

Также планируется возобновить эвакуацию украинцев из-за границы, но постепенно — до 4 самолетов в сутки. Всех вернувшихся разделят на 2 группы. Большинство имеют смартфон и смогут пройти обязательную самоизоляцию дома благодаря мобильному приложению "Дiй вдома". Около 10% пассажиров без смартфонов пройдут обсервацию в локациях от государства.

Завтра, 28 апреля, "Всеукраинская школа онлайн" запускает уроки для учеников 1-4 классов.

Ситуация с пожарами контролируется: вчера ликвидировали два очага в Житомирской области и два очага в Зоне отчуждения. К работе привлечены более 500 человек и 95 единиц техники. Также Зеленский напомнил о вчерашней годовщине трагедии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский подписал закон против спама поправками.

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