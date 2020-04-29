Президент Зеленский поздравил Бориса Джонсона с рождением наследника

Украинский гарант Владимир Зеленский сегодня отреагировал на сообщение о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом уже в шестой раз. Свои поздравления президент опубликовал в Twitter.



"Это мальчик! Наилучшие пожелания и поздравления из Украины Борису Джонсону", - указано в сообщении Зеленского, где он добавил, что надеется на хорошее самочувствие молодой матери Кэрри Симондс и безоблачную радость у обоих.

Отметим, что Симондс и Джонсон пока не состоят в законном браке, но всерьез обсуждают такую перспективу, особенно, учитывая рождение совместного ребенка.

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