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Президент Зеленский поздравил Бориса Джонсона с рождением наследника

Президент Владимир Зеленский, будучи отцом, выразил искреннюю радость за британскую пару

сегодня, 15:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Президент Зеленский поздравил Бориса Джонсона с рождением наследника

Украинский гарант Владимир Зеленский сегодня отреагировал на сообщение о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом уже в шестой раз. Свои поздравления президент опубликовал в Twitter.

"Это мальчик! Наилучшие пожелания и поздравления из Украины Борису Джонсону", - указано в сообщении Зеленского, где он добавил, что надеется на хорошее самочувствие молодой матери Кэрри Симондс и безоблачную радость у обоих.

Отметим, что Симондс и Джонсон пока не состоят в законном браке, но всерьез обсуждают такую перспективу, особенно, учитывая рождение совместного ребенка.


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