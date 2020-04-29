Президент Зеленский поздравил Бориса Джонсона с рождением наследника

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8313.98
ETH/USD
209.71
LTC/USD
47.43
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.37
Украинский гарант Владимир Зеленский сегодня отреагировал на сообщение о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом уже в шестой раз. Свои поздравления президент опубликовал в Twitter.
"Это мальчик! Наилучшие пожелания и поздравления из Украины Борису Джонсону", - указано в сообщении Зеленского, где он добавил, что надеется на хорошее самочувствие молодой матери Кэрри Симондс и безоблачную радость у обоих.
Отметим, что Симондс и Джонсон пока не состоят в законном браке, но всерьез обсуждают такую перспективу, особенно, учитывая рождение совместного ребенка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости