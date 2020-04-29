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Премьер-министр Борис Джонсон стал отцом

У главы правительства Великобритании Бориса Джонсона родился сын

сегодня, 12:51
Автор:

• Сергей Медведев

Премьер-министр Борис Джонсон стал отцом

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился ребенок. Сына чиновнику подарила его партнерша  Кэрри Симондс. Роды прошли в одной из лондонских клиник. Отмечается, что самочувствие матери и ребенка отличное, младенец здоров.

Напомним, что о беременности Симондс стало известно в конце февраля, когда пара объявила о помолвке. Не так давно Джонсон перенес заболевание COVID-19, выздоровел и уже приступил к работе.

Как сообщал портал "Комментарии", В начале вспышки болезни Джонсон выступал против жесткой изоляции, но затем изменил курс, когда прогнозы показали, что четверть миллиона человек могут умереть в Соединенном Королевстве. Число смертей, связанных с COVID-19 в больницах по всей Великобритании, выросло до 20 732, увеличившись на 413 за 24 часа, что является самым низким ежедневным ростом в этом месяце. Всего 25 апреля было проведено 29 058 тестов на коронавирус.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/658724.html
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